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Стена жилого дома начала XIX века обрушилась в Вологодской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Стена восьмиквартирного жилого дома обрушилась вечером в среду в городе Кадников Вологодской области, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Около 17:40 в главное управление МЧС России по Вологодской области поступило сообщение о частичном обрушении стены многоквартирного трехэтажного жилого дома по адресу: Сокольский район, улица Розы Люксембург, дом 32.

Из восьми квартир дома жилыми были три, в момент обрушения в здании находились два человека. Они были эвакуированы и не пострадали.

Дом №32 по улице Розы Люксембург в Кадникове – трехэтажное кирпичное здание, построено в первой половине XIX века. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Вологодская область Кадников

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