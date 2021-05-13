Мертвого младенца нашли в дачном доме под Сестрорецком

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по северной столице.

По данным ведомства, тело мальчика, родившегося в декабре 2020 года, было обнаружено в дачном доме под Сестрорецком в ночь на четверг. Предварительно, на трупе не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Тело малыша направлено в морг для установления причины смерти. Организована доследственная проверка, сообщают в СКР.

В полиции считают, что к гибели ребенка может быть причастна его мать. Женщина доставлена в отдел для разбирательства. Со слов ее гражданского супруга, который обнаружил тело младенца, сожительница была пьяна. В правоохранительных органах полагают, что она, будучи нетрезвой, до смерти избила сына.

Как отмечают в МВД, женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и органах соцзащиты. Она привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), с ней неоднократно проводились профилактические мероприятия по поводу исполнения родительских обязанностей.

В связи с инцидентом проверку начала прокуратура. Пресс-служба надзорного ведомства северной столицы сообщает, что в рамках проверки изучаются условия жизни и воспитания ребенка, также будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, работавших с семьей. Поставлено на контроль доследственное разбирательство.