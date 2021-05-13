Жительница Челябинска отсудила 100 тыс. рублей за свои приватные фото

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Челябинска взыскал 100 тыс. рублей с мужчины, который разместил в интернете приватные фото бывшей подруги после того, как она отказалась их выкупать.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле прошлого года мужчина сфотографировал свою подругу обнаженной. Через некоторое время он отправил ей смс с требованием перевести на его банковский счет 10 тыс. рублей. В случае отказа он угрожал разместить снимки в соцсети.

Девушка отказалась платить, и шантажист снизил требование до одной тысячи рублей, но не получил и эту сумму. Тогда мужчина разместил фотографии в интернете и отправил ее знакомым в соцсети.

Девушка обратилась в полицию, было возбуждено дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни и по статье о вымогательстве.

Мужчину признали виновным по обеим статьям и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, кроме того суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда пострадавшей в размере 100 тыс. рублей.