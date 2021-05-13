Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:15Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

Жительница Челябинска отсудила 100 тыс. рублей за свои приватные фото

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Челябинска взыскал 100 тыс. рублей с мужчины, который разместил в интернете приватные фото бывшей подруги после того, как она отказалась их выкупать.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле прошлого года мужчина сфотографировал свою подругу обнаженной. Через некоторое время он отправил ей смс с требованием перевести на его банковский счет 10 тыс. рублей. В случае отказа он угрожал разместить снимки в соцсети.

Девушка отказалась платить, и шантажист снизил требование до одной тысячи рублей, но не получил и эту сумму. Тогда мужчина разместил фотографии в интернете и отправил ее знакомым в соцсети.

Девушка обратилась в полицию, было возбуждено дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни и по статье о вымогательстве.

Мужчину признали виновным по обеим статьям и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, кроме того суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда пострадавшей в размере 100 тыс. рублей.

Челябинск

Новости

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

В РФ запретят промышленный вылов китов и дельфинов

Главу компании-поставщика воды в Крыму сменят на фоне вододефицита

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

IT-гигантам пригрозили запретом на рекламу за отсутствие филиалов в РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');