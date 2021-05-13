Емкости с токсичной жидкостью выбросили в пруд в Ярославской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения пруда пластиковыми емкостями с токсичной жидкостью в деревне Городищи Ярославской области.

Как сообщает пресс-служба департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства региона, в конце апреля жители деревни пожаловались властям на размещение в пруду двух пластиковых кубовых емкостей, из которых вытекала белая жидкость. Специалисты провели анализ вещества и признали его крайне токсичным.