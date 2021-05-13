Полицейский госпитализирован с огнестрельным ранением в Мурманске

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции госпитализирован в Мурманске с огнестрельным ранением. Об этом сообщили журналистам в УМВД по региону в четверг.

Как уточняется, сотрудник полиции – 1987 года рождения.

По данному факту началась служебная проверка.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР, по предварительным данным, выстрел произошел в личном автомобиле полицейского.

"Сейчас на месте происшествия работают следователь и криминалисты регионального ведомства, осматривается личный автомобиль пострадавшего, прилегающая территория. В настоящее время оснований полагать, что в отношении полицейского совершено какое-либо преступление, не имеется", - прокомментировали в следственном управлении.

По данным местных СМИ, сотрудник полиции мог сам себя ранить. Инцидент произошел вблизи здания отдела полиции по Ленинскому округу Мурманска.