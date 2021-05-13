В липецком Ельце мужчину избили в присутствии полицейского

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку после появления в местных СМИ видео с жестоким избиением мужчины в городе Ельце Липецкой области.

Как сообщает управление СКР по региону, на кадрах показан конфликт нескольких мужчин. Одного из них начинают избивать, в том числе наносить удары по голове.

Свидетелем произошедшего стал сотрудник полиции. Он требовал от избивавших мужчину людей прекратить это делать, однако участники конфликта проигнорировали требования полицейского.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, который находился на месте происшествия", - отмечается в пресс-релизе.