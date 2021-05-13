В Новосибирске возбудили дело после смерти девушки, страдавшей СМА

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после смерти в Новосибирске 16-летней девушки, страдавшей спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что несовершеннолетней для лечения требовался препарат "Рисдиплам". Однако вовремя его не предоставили. 9 мая состояние здоровья девушки ухудшилось. Ее доставили в больницу, где спустя непродолжительное время она скончалась, говорится в сообщении.

Следствию предстоит дать оценку исполнению обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению больного подростка бесплатным жизненно необходимым лекарством.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.