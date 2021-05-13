На предпринимателя в Сочи завели уголовное дело из-за гибели туристки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели 24-летней туристки во время сплава на лодке-рафт по реке Мзымта в Адлерском районе Сочи расследуют в рамках уголовного дела.

Дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СКР четверг.

По версии следствия, 7 мая трое отдыхающих заключили коммерческие договоры на проведение сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок с индивидуальным предпринимателем, который также принимал участие в рафтинге в качестве инструктора.

"Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде", - говорится в сообщении.

Двое других туристов получили повреждения кожи.