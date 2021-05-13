Жительница Тульской области отдала мошеннику более 1 млн рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Тульской области возбудила уголовное дело после того, как местная жительница перевела более 1 млн рублей лжебанкиру.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, неизвестный позвонил 56-летней женщине по телефону и представился работником банка. Он убедил ее в необходимости перевести имеющиеся на её банковских картах средства на якобы защищённые счета и предотвратить мошенническое оформление кредитов.

Женщина через банкомат переводила свои сбережения на счета по данным телефонных номеров, называемых собеседником. В результате, она перевела 1,1 млн рублей.

Поняв, что стала стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".