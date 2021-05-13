В Волгограде экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании NordStar сообщением Ростов-на-Дону - Екатеринбург совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь волгоградского авиаузла Анастасия Голодова.

"Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:34 (время совпадает с московским - ИФ) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, госпитализирован", - сказала Голодова.

Она отметила, что самолет с 122 пассажирами в 20:55 вылетел из аэропорта Волгограда, продолжив движение по маршруту в Екатеринбург.