Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:03Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

В Волгограде экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании NordStar сообщением Ростов-на-Дону - Екатеринбург совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь волгоградского авиаузла Анастасия Голодова.

"Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:34 (время совпадает с московским - ИФ) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, госпитализирован", - сказала Голодова.

Она отметила, что самолет с 122 пассажирами в 20:55 вылетел из аэропорта Волгограда, продолжив движение по маршруту в Екатеринбург.

Волгоград NordStar Анастасия Голодова

Новости

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки

Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки

После стрельбы в Казани школы получат программы по работе с подростками

Суд перевел бизнесмена Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

В США не увидели прямой связи РФ с кибератакой на Colonial Pipeline

Росавиация дала рекомендации в связи с обострением арабо-израильского конфликта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');