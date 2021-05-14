Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Гендиректор "Общественного телевидения Югры" осужден на восемь лет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приговорил к восьми годам колонии генерального директора ООО "Общественное телевидение Югры" за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным СМИ, речь идет об Эдуарде Шмонине.

По данным надзорного ведомства, осужденный, являясь учредителем и руководителем интернет-проекта "Общественное телевидение Югры", единственным администратором домена Chinovnic.com, подготовил заведомо ложные статью и видеоматериал, в которых обвинил жителя Нефтеюганска в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

За нераспространение этих материалов он, как сообщается, потребовал 3,5 млн рублей. По данным следствия, мужчина не получил денег и разместил компрометирующий материал на страницах возглавляемых им средств массовой информации в интернете.

Отмечается также, что на сайте Chinovnic.com он опубликовал видеозапись порнографического характера с участием другого потерпевшего.

Директор телевидения признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ХМАО Югра Эдуард Шмонин

Новости

В РФ пока не будут ужесточать ограничения из-за роста числа случаев COVID

Россия может отказаться от разработки ракеты "Союз-6"

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек
Нападения в школах

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки

Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');