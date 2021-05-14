Гендиректор "Общественного телевидения Югры" осужден на восемь лет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приговорил к восьми годам колонии генерального директора ООО "Общественное телевидение Югры" за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным СМИ, речь идет об Эдуарде Шмонине.

По данным надзорного ведомства, осужденный, являясь учредителем и руководителем интернет-проекта "Общественное телевидение Югры", единственным администратором домена Chinovnic.com, подготовил заведомо ложные статью и видеоматериал, в которых обвинил жителя Нефтеюганска в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

За нераспространение этих материалов он, как сообщается, потребовал 3,5 млн рублей. По данным следствия, мужчина не получил денег и разместил компрометирующий материал на страницах возглавляемых им средств массовой информации в интернете.

Отмечается также, что на сайте Chinovnic.com он опубликовал видеозапись порнографического характера с участием другого потерпевшего.

Директор телевидения признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.