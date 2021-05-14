Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи словесный конфликт закончился стрельбой из огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

Сигнал о конфликте граждан на улице Бакинской поступил в УВД Сочи 14 мая, говорится в сообщении. Полицейские прибыли на место инцидента, осмотрели его, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск предполагаемых участников потасовки, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем в соцсетях разместили ролик, на котором видно, как около 10 мужчин на территории частного дома дерутся, потом выбегают на улицу близ детской площадки. После этого из дома выходит мужчина с ружьем и начинает стрелять в убегающих.