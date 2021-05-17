Задержаны все подозреваемые по новому делу о пытках в колонии Ярославля

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали всех подозреваемых по новому уголовному делу о пытках заключенного в исправительной колонии №1 УФСИН Ярославской области, сообщает фонд "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом), представляющий интересы потерпевших.

В управлении СКР по Ярославской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

По данным фонда, все десять задержанных подозреваются в избиении заключенного Абубакара Цагалаева. Часть из них содержится под домашним арестом.

"Новая газета" дважды публиковала видеозаписи пыток заключенных в ярославской колонии.

В частности, на распространенных 23 февраля 2021 года кадрах избиению подверглись двое заключенных, один из которых, как пишет "Новая газета", гражданин Грузии Важа Бочоришвили после избиения сотрудниками колонии в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в больницу Рыбинска, где 9 мая скончался. Уголовного дела по данному факту возбуждено не было, сообщило издание.

После распространения видеозаписи в управлении СКР по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).