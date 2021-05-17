Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Задержаны все подозреваемые по новому делу о пытках в колонии Ярославля

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали всех подозреваемых по новому уголовному делу о пытках заключенного в исправительной колонии №1 УФСИН Ярославской области, сообщает фонд "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом), представляющий интересы потерпевших.

В управлении СКР по Ярославской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

По данным фонда, все десять задержанных подозреваются в избиении заключенного Абубакара Цагалаева. Часть из них содержится под домашним арестом.

В РоссииТретий сотрудник ярославской ИК-1 задержан по делу об избиенииЧитать подробнее

"Новая газета" дважды публиковала видеозаписи пыток заключенных в ярославской колонии.

В частности, на распространенных 23 февраля 2021 года кадрах избиению подверглись двое заключенных, один из которых, как пишет "Новая газета", гражданин Грузии Важа Бочоришвили после избиения сотрудниками колонии в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в больницу Рыбинска, где 9 мая скончался. Уголовного дела по данному факту возбуждено не было, сообщило издание.

После распространения видеозаписи в управлении СКР по Ярославской области "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ярославская область ФСИН Абубакар Цагалаев

Новости по теме

Новости

Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками МВД или ЦБ

Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

В Думу внесут проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

В Думу внесут проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');