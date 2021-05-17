Не задекларировавшего доходы ростовского депутата лишили мандата

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Ростовской области впервые в истории регионального Заксобрания депутат был досрочно лишен мандата за то, что не подал вовремя декларацию о доходах и имуществе. Как сообщил спикер парламента Александр Ищенко, прекращены полномочия лидера фракции "Коммунистов России" Вахтанга Козаева.

Срок подачи деклараций прошел 1 апреля. Козаев не отчитался о доходе и имуществе.

"У нас нет иного варианта разрешения ситуации, кроме как выполнить требования федерального закона", - сказал Ищенко.