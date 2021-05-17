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В Петербурге осудили трех арестантов, вымогавших деньги у сокамерника

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении троих мужчин, содержавшихся в СИЗО-1 "Кресты", за вымогательство денег у сокамерника. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

Фигуранты дела, признанные виновными в совершении преступления по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), получили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки от 5 до 14 лет, говорится в сообщении.

Как установил суд, в июле 2019 года фигуранты, находясь в камере с мужчиной 1998 года рождения, обвиняемым в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, угрожали ему и требовали 20 тыс. рублей.

Потерпевший не смог найти эту сумму, поэтому соучастники, продолжая угрожать, поочередно избили его деревянной палкой. Процесс нанесения ударов они снимали на телефон, а запись обнародовали в интернете.

Позже один из обвиняемых позвонил матери потерпевшего, сообщил об инциденте и заявил, что ее сына будут бить до получения денег. 19 июля 2019 года мать потерпевшего перевела 3 тыс. рублей на банковскую карту знакомой одного из фигурантов.

В ходе доследственной проверки этого инцидента было установлено, что в следственный изолятор незаконно проносили мобильные телефоны и другие предметы. В связи с этим на имя начальника СИЗО "Кресты" внесли представление.

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