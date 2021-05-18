Житель Хабаровского края погиб в схватке с медведем

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Охотоведы в лесах Вяземского района Хабаровского края ведут поиски медведя, который в понедельник напал на местного жителя и загрыз его, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона во вторник.

Отмечается, что инцидент произошел 17 мая возле пасеки в 5 км южнее села Кукелево. "Молодой человек в результате инцидента погиб. Местонахождение раненого медведя в настоящее время не обнаружено. Поиски ведут инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники", - говорится в сообщении.

Сотрудник министерства уточнил "Интерфаксу", что мужчина успел ранить хищника из оружия. Другие подробности не сообщаются. По факту гибели человека правоохранительные органы ведут расследование.