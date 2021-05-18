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Автомобилист протаранил мемориальный комплекс "Площадь Победы" в столице Тувы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный водитель на автомобиле протаранил несколько элементов мемориального комплекса "Площадь Победы" в Кызыле, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Водитель ВАЗ-2110 совершил наезд, остановило его только дерево: повреждены поливочная система, скамейка, дорожный знак, газон и так далее. Тротуарная плитка также подлежит восстановлению. Предварительный ущерб составил более 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Работники муниципального предприятия уже начали восстановительные работы, личность лихача устанавливается.

Мемориальный комплекс "Площадь Победы" открыли 8 мая 1975 года перед входом в парк культуры и отдыха в Кызыле. В 2010 году прошла реконструкция мемориала. На шести гранитных стелах высечены имена 3 254 солдат, ушедших на Великую Отечественную войну из Тувы.

Тува Кызыл

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