Главой Росжелдора стал работавший в РЖД и Минэкономразвития Игорь Коваль

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Игорь Коваль назначен руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ (Росжелдор).

Соответствующее решение утверждено распоряжением от 17 мая, которое подписал премьер РФ Михаил Мишустин (документ опубликован на сайте правительства).

До середины января пост руководителя Росжелдора занимал замглавы министерства транспорта РФ Владимир Токарев, курирующий вопросы развития ж/д отрасли (совмещал должности с мая 2020 года). После этого временно исполняющим обязанности руководителя агентства стал Александр Иванов, ранее бывший замом Токарева.

Ковалю 36 лет. Он выпускник Университета Техаса в Эль Пасо (США). В 2003-2004 гг. - сотрудник отдела операций с ценными бумагами в Morgan Stanley, в 2004-2006 гг. работал в департаменте портфолио менеджмента ЗАО "Ситибанк Россия". В 2006-2007 гг. - научный сотрудник кафедры экономики и финансов Университета Техаса в Эль Пасо.

В 2007-2009 гг. Коваль работал в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами (подчинялось министерству экономического развития РФ). В 2009-2012 гг. чиновник возглавлял отдел по привлечению и сопровождению инвестиций в департаменте инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства самого Минэкономразвития. В 2012 году стал руководителем этого департамента.

В 2017 году Коваль был назначен главой департамента международного сотрудничества ОАО "Российские железные дороги". "В последние несколько лет (с 2019 г. - ИФ) работал в различных компаниях на руководящих должностях", - говорится в сообщении правительства.