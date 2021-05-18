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Роман Новиков утвержден на пост главы Росавтодора

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Романа Новикова на посту главы Росавтодора, сообщает во вторник пресс-служба правительства со ссылкой на соответствующее распоряжение.

С февраля 2021 года Новиков был временно исполняющим обязанности руководителя Росавтодора.

В Росавтодор Новиков пришел в сентябре 2020 года.

С июня 2001 по июль 2008 года он занимал должности начальника производственного отдела и главного инженера в ФГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Дальний Восток").

С июля 2008 года по июнь 2012 года работал исполнительным директором ЗАО "Асфальт". Позже – с июня 2012 по май 2014 года – возглавлял ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства".

С мая 2014 по ноябрь 2014 года являлся первым заместителем начальника ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства.

С ноября 2014 по сентябрь 2018 года Новиков занимал должности первого заместителя начальника и начальника ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства". С сентября 2018 по сентябрь 2020 года работал заместителем начальника и начальником ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства".

Роман Новиков Росавтодор

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