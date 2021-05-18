Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 634 457+564 525

Кремль приветствовал возобновление контактов СВР и британской МИ-6

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Возобновление контактов между Службой внешней разведки и британской МИ-6 отвечало бы интересам двух стран, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать интервью главы СВР Сергея Нарышкина, сказавшего, что он вступил в переписку с главой МИ-6 Ричардом Муром и надеется выйти на личный контакт.

"Я еще не успел ознакомиться с этим интервью. Но это нормальная практика - общения глав таких чувствительных ведомств. Это общение в любом случае в интересах наших двух стран", - сказал Песков.

Он отметил, что "к сожалению, это общение было прервано некоторое время назад, но не по инициативе России".

"В целом, такое общение было бы востребовано с обеих сторон", - подчеркнул Песков.

На вопрос, приветствуют ли в Кремле возобновление контактов спецслужб, пресс-секретарь сказал: "В пользу них говорит здравый смысл".

Нарышкин в интервью британской телерадиокомпании "Би-би-си" сообщил, что поддерживает контакты с британским коллегой Муром.

"Мы вступили в переписку, я думаю, это небольшой секрет. Переписка, как и положено, уважительная, вежливая. И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки, мы выйдем на контакты, в том числе и личные", - сказал Нарышкин.

Отвечая на вопрос журналиста, насколько активна деятельность британской разведки в России, директор СВР, смеясь, сказал: "Это вы спросите у директора МИ-6. А когда мы встретимся, и я у него это спрошу".

МИ-6 Великобритания Ричард Мур СВР Сергей Нарышкин Дмитрий Песков

Новости

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Новое сообщение о минировании казанской школы оказалось ложным

Крашенинников объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом СССР

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');