Кремль приветствовал возобновление контактов СВР и британской МИ-6

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Возобновление контактов между Службой внешней разведки и британской МИ-6 отвечало бы интересам двух стран, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать интервью главы СВР Сергея Нарышкина, сказавшего, что он вступил в переписку с главой МИ-6 Ричардом Муром и надеется выйти на личный контакт.

"Я еще не успел ознакомиться с этим интервью. Но это нормальная практика - общения глав таких чувствительных ведомств. Это общение в любом случае в интересах наших двух стран", - сказал Песков.

Он отметил, что "к сожалению, это общение было прервано некоторое время назад, но не по инициативе России".

"В целом, такое общение было бы востребовано с обеих сторон", - подчеркнул Песков.

На вопрос, приветствуют ли в Кремле возобновление контактов спецслужб, пресс-секретарь сказал: "В пользу них говорит здравый смысл".

Нарышкин в интервью британской телерадиокомпании "Би-би-си" сообщил, что поддерживает контакты с британским коллегой Муром.

"Мы вступили в переписку, я думаю, это небольшой секрет. Переписка, как и положено, уважительная, вежливая. И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки, мы выйдем на контакты, в том числе и личные", - сказал Нарышкин.

Отвечая на вопрос журналиста, насколько активна деятельность британской разведки в России, директор СВР, смеясь, сказал: "Это вы спросите у директора МИ-6. А когда мы встретимся, и я у него это спрошу".