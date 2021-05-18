В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 11,5 млн рублей, продав квартиру

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга расследует многомиллионное мошенничество в отношении пожилой жительницы Калининского района города. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, в апреле 66-летней пенсионерке под видом сотрудника банка позвонил неизвестный мужчина и сообщил об угрозе снятия денег с ее счета. Собеседник убедил потерпевшую перевести накопления на "безопасные" счета. Женщина сняла с карты более 6,4 млн рублей и перевела их на несколько счетов, предоставленных звонившим, а затем взяла в разных банках кредиты и перевела деньги по тем же адресам. Кроме того, пенсионерка продала свою квартиру, отправив вырученное на указанный звонившим счет.

Общая сумма материального ущерба составила 11 млн 630 тыс. рублей, сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).