Трех подростков в Красноярском крае будут судить за подготовку к терроризму

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае завершено расследование уголовных дел в отношении трех 15-летних подростков, обвиняемых в подготовке к террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывчатки, сообщило во вторник управление СКР по региону и республике Хакасия.

По версии следствия, с октября 2019 по июнь 2020 года в Канске обвиняемые вместе готовились к террористической деятельности. "Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках", - говорится в сообщении.

Подростки обвиняются по ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч.2 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

Прокурор утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время их уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.