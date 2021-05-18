Президента Рязанского фонда соцподдержки населения заподозрили в подкупе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Рязанского областного фонда социальной поддержки населения задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

Представитель СУ СКР сообщил "Интерфаксу", что мужчина задержан на 48 часов. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации крупную денежную сумму за совершение действий в его интересах.

Как уточнили агентству в пресс-службе регионального УФСБ, точная сумма подкупа в интересах следствия не разглашается, однако она превышает 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 4 статьи 204 УК РФ).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют УФСБ России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения зарегистрирован в поселке Солотча г. Рязани. Работает на рынке уже более 20 лет.