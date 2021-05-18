Авиакомпаниям "Сибирь" и "Северный ветер" запретили полеты в Таджикистан

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана запретило полеты в республику российским авиакомпаниям "Сибирь" и "Северный ветер". Об этом сообщил во вторник директор ведомства Икрома Субхонзода.

По его словам, эти авиаперевозчики повысили тарифы на билеты в нарушение ранее заключенного соглашения.

"Мы их предупреждали, что отменим рейсы, если не понизят цены на авиабилеты. Они подписали протокол, но так и не выполнили условия. Наше решение направлено исключительно на защиту интересов авиапассажиров", - заявил Субхонзода, которого цитирует Национальное информационное агентство "Ховар".

Ранее сообщалось, что Агентство гражданской авиации согласовало с российскими авиакомпаниями "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Сибирь" и "Северный ветер" стоимость билетов на рейсы между городами Таджикистана и России. Была достигнута договоренность, что цена авиабилета не должна превышать 8500 сомони (около $750). Однако, как отмечает агентство, многие пассажиры жалуются, что стоимость выросла до 15 тысяч сомони, а билеты в компаниях раскупают за два месяца.

"Авиакомпании "Сибирь" и "Северный ветер" могут возобновить перелеты, если проявят справедливость и установят стоимость билетов по соглашению сторон. Прежде всего, авиакомпании должны думать об интересах своих пассажиров и не устанавливать нереальные цены на билеты", - заявил Субхонзода.