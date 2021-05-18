Володин пообещал, что в РФ извлекут уроки из попыток Киева подавлять оппозицию и закрывать СМИ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Украины в стремлении сохранить влияние пытаются ликвидировать оппозицию, вмешиваются в дела церкви и закрывают СМИ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас, когда опять не получается сохранить власть, закрыли все оппозиционные СМИ. Не получилось. Претензии со стороны людей продолжаются. Взяли, стали закрывать все оппозиционные партии. Вот для нас это наглядный пример того, что не должно быть", - сказал Володин в ходе парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

По мнению Володина, в угоду сохранения власти Киев ликвидировал левые партии в рамках курса по декоммунизации, затем разрушил церковь, но это не помогло "сохранить Порошенко".

Тем не менее, отметил Володин, в России придерживаются мнения, что диалог подавлять нельзя. Он отметил, что в парламенте присутствуют представители разных политических партий, ведут дискуссию со средствами массовой информации.

"Диалог – это основа доверия. Без доверия нет развития. Поэтому нам крайне важно этот диалог поддерживать. И с гражданским обществом, и с конфессиями", - сказал Володин.