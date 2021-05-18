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Омолаживающие процедуры изуродовали лицо жительницы ХМАО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело о некачественном оказании косметологических услуг, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в мае прошлого года в косметологическом салоне Сургута 63-летней местной жительнице сделали биоревитализацию (омолаживающая процедура с помощью инъекций или внешних стимулирующих факторов) и нитевой лифтинга лица. После этих процедур лицо пациентки обезобразилось.

Следователи выяснили, что салон не имеет лицензию на медицинскую деятельность в области косметологии. Помещение салона не соответствует стандартам оснащения, нет условий для стерилизации медицинского оборудования.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ХМАО Сургут

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