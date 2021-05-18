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Военный погиб в Подмосковье при наезде автомобиля

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В подмосковной воинской части военнослужащий скончался от травм в результате наезда на него машины "Урал", сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

Инцидент произошел накануне, 17 мая. Водитель "Урала" не справился с управлением и наехал на военного, который открывал ворота для пропуска машины через КПП, говорится в сообщении.

"Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в пресс-релизе.

Подмосковье ЗВО

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