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Правкомиссия одобрила поправки о санкциях за нарушения прав россиян иностранцами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении санкций против иностранцев, причастных к нарушению прав россиян или совершению преступлений против россиян. Об этом решении комиссии сообщил ее участник, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он напомнил, что законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина.

Груздев отметил, что сейчас законодательство предусматривает возможность вводить такие санкции только против граждан США, однако ж нарушать права россиян могут и граждане любых других стран.

Законопроект предусматривает возможность вводить санкции в том числе за незаконное уголовное преследование россиян или за необоснованные решения, которые нарушили права и интересы россиян.

"Это не только запрет на въезд в нашу страну, но и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, арест финансовых и других активов, приостановление деятельности на территории нашей страны юридических лиц, находящихся под контролем таких граждан, и другие меры", - пояснил Груздев.

Владимир Груздев правительство США

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