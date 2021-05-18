Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Свалку из вакцин от туберкулеза обнаружили под Воронежем

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Стихийная свалка из вакцин от туберкулеза и противоаллергенных препаратов образовалась в селе Новая Усмань Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Информация о найденных ампулах появилась в социальных сетях.

На место выезжали специалисты Роспотребнадзора и Новоусманской районной больницы.

"Согласно маркировке на упаковках и ампулах, выброшенная туберкулезная вакцина для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) не принадлежит Новоусманской РБ. А аллергоид в учреждение никогда не поставлялся и соответственно не использовался", - говорится в сообщении.

Для установления владельца выброшенных медикаментов информацию о находке направили контролирующим органам.

По данным местных СМИ, свалка была найдена вблизи сельского торгового центра. Там было обнаружено несколько коробок с неиспользованным препаратом, преимущественно с вакциной от туберкулеза.

Воронежская область Новая Усмань

Новости

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Суд обязал РИА ФАН удалить публикации о связях журналиста "Новой газеты" с террористами

Дума одобрила в I чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

Мишустин выразил надежду, что токамак поможет создать неиссякаемый источник энергии

X5 Retail Group уберет одно слово из логотипа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');