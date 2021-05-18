Свалку из вакцин от туберкулеза обнаружили под Воронежем

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Стихийная свалка из вакцин от туберкулеза и противоаллергенных препаратов образовалась в селе Новая Усмань Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Информация о найденных ампулах появилась в социальных сетях.

На место выезжали специалисты Роспотребнадзора и Новоусманской районной больницы.

"Согласно маркировке на упаковках и ампулах, выброшенная туберкулезная вакцина для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) не принадлежит Новоусманской РБ. А аллергоид в учреждение никогда не поставлялся и соответственно не использовался", - говорится в сообщении.

Для установления владельца выброшенных медикаментов информацию о находке направили контролирующим органам.

По данным местных СМИ, свалка была найдена вблизи сельского торгового центра. Там было обнаружено несколько коробок с неиспользованным препаратом, преимущественно с вакциной от туберкулеза.