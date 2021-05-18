"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские спутник "Канопус-В" и японский аппарат ASNARO в ночь на среду могут сблизиться на 200 метров, сообщили в "Роскомосе".

"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4 утра по московскому времени 19 мая космические аппараты "Канопус-В" №5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м", - говорится в сообщении.

Как отмечают в госкорпорации, центр "осуществляет мониторинг ситуации".