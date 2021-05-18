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РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские СМИ должны маркировать материалы СМИ-иноагентов, иначе им грозит штраф, соответствующие изменения в законодательство вступили в силу с 11 мая, напомнил Роскомнадзор.

Это нужно, чтобы российский читатель знал, что "СМИ-иноагент преследует интересы других государств", объяснило ведомство.

"Форма, порядок размещения маркировки и ее содержание утверждены приказом РКН от 23 сентября 2020 года", - отмечают в службе.

За нарушение этого требования, напомнил РКН, штраф для граждан может составить 2000-2500 рублей, для должностных лиц - 4000-5000 рублей, для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Роскомнадзор

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