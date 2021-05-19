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СК не усмотрел криминала в гибели начальника отдела ГИБДД на Камчатке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи завершили проверку по факту гибели начальника отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому, утонувшего на рыбалке, и не стали возбуждать уголовное дело.

"Доследственной проверкой установлено, что гибель мужчины наступила от механической асфиксии, развившейся в результате утопления в воде, признаки криминальной смерти отсутствуют", - сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

В возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия событий преступлений.

Как сообщалось, трагедия произошла 18 апреля на озере в окрестностях города Вилючинск. Трое друзей, включая руководителя ГИБДД, отправились порыбачить на озеро Вилюй. Полицейский остался один, пока двое мужчин занимались организацией отдыха. Вернувшись на место, они увидели друга в воде без признаков жизни.

Петропавловск-Камчатский Вилючинск

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