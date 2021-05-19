Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:30Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Бывшего замруководителя энергокомпании в Приморье обвинили в махинации

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Приморские следователи завершили расследование дела в отношении бывшего заместителя гендиректора по учету электроэнергии ОАО "Спасскэлектросеть". Менеджера и его двух сообщников обвинили в получении подкупа, создании преступной группы и махинациях с электросчетчиками, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю в среду.

"По версии следствия, в 2017 году заместитель директора ОАО "Спасскэлектросеть" создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу, действующую на территории Спасска-Дальнего и Спасского муниципального района Приморского края. Группа специализировалась на систематическом получении коммерческого подкупа от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, заключивших договоры на электроснабжение с ПАО "ДЭК" (Дальневосточная энергетическая компания - ИФ) за незаконное занижение показаний расчетных приборов учета электрической энергии, потребленной при осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Пособниками обвиняемого выступили два работника ПАО "ДЭК". Втроем они договаривались с предпринимателями, чьи компании во время работы потребляют большое количество электроэнергии. В перечень вошли пекарни, местные кондитерские цехи и другие подобные предприятия. По версии следствия, за отдельную плату сотрудники энергокомпаний делали так, чтобы на счетчиках отображалось в два раза меньше электроэнергии, чем потребили на самом деле.

Половину сэкономленных денег предприятия, по договору, отдавали нарушителям закона. Полученную сумму обвиняемые поровну делили между собой. За все время существования преступной группы обвиняемые получили от семи предпринимателей около 5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

Спасскэлектросеть Приморский край Дальневосточная энергетическая компания

Новости

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Что произошло за день: вторник, 18 мая

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

"Газстройпром" консолидировал активы СГК, СГМ, СТНГ, "Газпром автоматизации"

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');