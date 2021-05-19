Бывшего замруководителя энергокомпании в Приморье обвинили в махинации

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Приморские следователи завершили расследование дела в отношении бывшего заместителя гендиректора по учету электроэнергии ОАО "Спасскэлектросеть". Менеджера и его двух сообщников обвинили в получении подкупа, создании преступной группы и махинациях с электросчетчиками, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю в среду.

"По версии следствия, в 2017 году заместитель директора ОАО "Спасскэлектросеть" создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу, действующую на территории Спасска-Дальнего и Спасского муниципального района Приморского края. Группа специализировалась на систематическом получении коммерческого подкупа от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, заключивших договоры на электроснабжение с ПАО "ДЭК" (Дальневосточная энергетическая компания - ИФ) за незаконное занижение показаний расчетных приборов учета электрической энергии, потребленной при осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Пособниками обвиняемого выступили два работника ПАО "ДЭК". Втроем они договаривались с предпринимателями, чьи компании во время работы потребляют большое количество электроэнергии. В перечень вошли пекарни, местные кондитерские цехи и другие подобные предприятия. По версии следствия, за отдельную плату сотрудники энергокомпаний делали так, чтобы на счетчиках отображалось в два раза меньше электроэнергии, чем потребили на самом деле.

Половину сэкономленных денег предприятия, по договору, отдавали нарушителям закона. Полученную сумму обвиняемые поровну делили между собой. За все время существования преступной группы обвиняемые получили от семи предпринимателей около 5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.