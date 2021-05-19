Медиков в Братске будут судить за кражу денег у пациентов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Братске в суд направлено дело двух врачей и двух медсестер больницы, которых обвиняют в кражах денег у пациента, сообщили в управлении МВД по Иркутской области. Следствие оценило сумму похищенного в 2,5 млн рублей.

Хищения в январе 2020 года пресекли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Братска.

Следствие установило, что подозреваемые первую кражу совершили в ноябре 2017 года: "используя свое служебное положение, они оформили доверенность на распоряжение финансами одного из пациентов". По этому документу одна из медсестер сняла со счета больного больше 1,5 млн рублей. Как считает следствие, эти деньги медики поделили. Затем в течение еще двух лет они снимали с его счета пенсию. Общую сумму похищенного в МВД оценили в 2,2 млн рублей.

Еще одного недееспособного больного подозреваемые уговорили "стать так называемым меценатом и передать на нужды заведения более трехсот тысяч рублей", сообщили в МВД.

Женщин обвиняют по ч. 3, 4 ст. 158 УК.