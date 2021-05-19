Российский и японский спутники разминулись в 200 метрах без инцидентов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский и японский спутники сблизились на расстояние двухсот метров около 03:50 по московскому времени, после чего траектории их полета снова разошлись, сообщает сайт "Роскосмоса".

Согласно сообщению, все прошло штатно, инцидентов не зафиксировано.

"Проведя очередные замеры параметров сходящихся орбит, мы решили двигатель на нашем спутнике для его уклонения от столкновения не включать и беречь его ресурс. Разминулись. Но чем больше будет выводиться аппаратов в рамках строительства многоспутниковых группировок, тем чаще придется уворачиваться. Это уже новая реальность в ближнем космосе", - приводятся на сайте слова генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Он отметил, что на орбитах Земли работают около 3,9 тыс. спутников, еще примерно 2,8 тыс. аппаратов являются "космическим мусором". "Дальше их будет намного больше. И спутников, и мусора", - отметил Рогозин.

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Он предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения оперативной информацией министерств и ведомств, а также коммерческих потребителей.

Японский исследовательский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем "Днепр".