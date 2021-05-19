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Москалькова предложила не наказывать покупателей жилья за старую перепланировку

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть статью 29 Жилищного кодекса о правилах ответственности за незаконную перепланировку жилья прежним собственником. Она сообщила об этом в инстаграме.

Омбудсмену пожаловалась жительница Красноярска которая купила комнату, оказавшуюся бывшей кухней в незаконно перепланированной квартире.

По данным Москальковой, прежний собственник многокомнатной квартиры поделил ее на четыре отдельных помещения, каждое со своим санузлом, и продал их. Новые собственники не знали, что перепланировка была незаконной. Городские власти через суд потребовали, чтобы собственники за свой счет вернули квартиру в исходное состояние, но у людей нет на это денег. Им грозит выселение.

"Все по закону, но справедливости нет, людей практически лишают единственного жилья", - отметила Москалькова и пообещала помочь этим людям.

Она предложила либо изменить Жилищный кодекс, чтобы нового собственника нельзя было привлечь к ответственности за незаконную перепланировку, которую сделал прежний владелец. Либо, как она считает, можно обязать на органы местного самоуправления получить заключение экспертизы строительной организации, имеющей лицензию на подобные действия, о том, что дальнейшая эксплуатация перепланированного жилья невозможна из-за угрозы несущим конструкциям.

Татьяна Москалькова Жилищный кодекс Красноярск

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