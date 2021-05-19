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Жителя Уфы арестовали за избиение полугодовалой дочки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Житель Уфы арестован по обвинению в избиении своей полугодовалой дочери, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в среду.

По предварительным данным, ночью 17 мая 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ребенка из-за того, что она долго плакала. Мама девочки, вернувшись домой, заметила на ее теле следы побоев и вызвала полицейских и скорую помощь. Ребенка госпитализировали, говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд арестовал его на 2 месяца.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что в настоящее время ребенок находится в реанимации. "По результатам экспертизы установлено, что у девочки серьезные травмы, в том числе головы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сначала мужчина утверждал, что ребенок упал, а потом признался, что мог поднять руку в состоянии сильного алкогольного опьянения, но не помнит этого.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку условий содержания и воспитания детей в семье для юридической оценки.

Уфа Башкирия СКР МВД

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