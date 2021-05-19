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Женщина отсудила у ветклиники в Крыму более 400 тыс. руб. за потерянную собаку

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суд постановил взыскать с расположенной в Симферополе частной ветеринарной клиники в счет гражданки России свыше 430 тыс. рублей за потерянную собаку, сообщила в среду пресс-служба Железнодорожного райсуда города, который был первой инстанцией по делу.

"Суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, изменив сумму взыскания с 79 625 рублей на 433 815 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Хозяйка собаки породы континентальный той-спаниель папийон по кличке Джуна сообщила "Интерфаксу", что она с семьей переехала в крымскую Феодосию из Москвы, в 2019 году привезла питомца на лечение в круглосуточную клинику в Симферополь, но не получила животное назад. По ее словам, сотрудники лечебницы заявили, что потеряли собаку при выгуле.

Хозяйка Джуны, согласно пресс-релизу судебной инстанции, подала иск на возмещение в целом 884 тыс. рублей (в том числе около 353 тыс. рублей штрафа на основании закона о защите прав потребителей), а также 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

"Мы заказали независимую экспертизу, ее проводил оценщик - профессиональный кинолог. Он оценивал профессионально, так называемым затратным методом", - пояснила "Интерфаксу" истец.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования: постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 79,6 тыс. рублей "в счет частичного покрытия заявленной стоимости собаки, штрафа и неустойки, полной стоимости расходов на оплату ветеринарных услуг и расходов на поиски" питомца, а также 30 тыс. рублей в качестве морального вреда.

"Судья отвергла нашу просьбу предоставить слово профессионалу - заявленному эксперту, которая могла пояснить, откуда взялась такая цифра (более 800 тыс. рублей - ИФ). С моральным ущербом я согласна, для Крыма это (30 тыс. рублей - ИФ) достаточно большая сумма", - сказала собеседница агентства.

Женщина подала апелляцию на решение райсуда, и Верховный суд Крыма изменил сумму компенсации.

Между тем, хозяйка Джуны продолжает поиск питомца, до сих пор размещая объявления в соцсетях, и предлагает уже 200 тыс. рублей вознаграждения.

Симферополь Крым

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