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Жителя Магадана обвинили в избиении шестимесячного младенца

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Житель Магадана отправился в СИЗО по обвинению в избиении шестимесячного младенца, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Магаданской области.

Как выяснилось, с февраля по апрель 2021 года 23-летний обвиняемый регулярно избивал сына своей сожительницы. Пострадавший мальчик родился в декабре 2020 года.

Жителю Магадана предъявили обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Магаданский городской суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения - заключение под стражу.

Сейчас ребенка изъяли из семьи. Мальчик проходит лечение в одной из магаданских больниц. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, выясняется, какую ответственность за свое бездействие может понести мать пострадавшего ребенка.

Магадан

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