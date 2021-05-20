Бывший зампред правительства Приморья Костенко стал вице-губернатором Забайкалья

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил своим заместителем Александра Костенко, ранее долгое время работавшего в правительстве Приморского края, сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.

"Александр Костенко займется координацией деятельности краевых органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, курированием вопросов социально-экономического развития районов, кадровой политикой органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

До вступления в должность вице-губернатора Забайкальского края Костенко был советником главы администрации города-курорта Сочи. Также он несколько лет работал в правительстве Приморья, в последние годы занимал должность заместителя председателя правительства Приморья, курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии.