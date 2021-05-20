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В Якутии работник пытался вывезти в ноутбуке краденное золото на 1,5 млн руб.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Задержан работник золотодобывающего предприятия в Якутии, который подозревается в хищении золота стоимостью 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

По данным ведомства, 28-летний уроженец Бурятии работал проходчиком на одном из предприятий в Якутии. Он похитил золото массой около 350 грамм. Экспертиза оценила его стоимость примерно в 1,5 млн рублей.

"Похищенное злоумышленник намеревался вывезти в другой регион в своем ноутбуке, где в полости для жесткого диска сделал тайник", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Якутия

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