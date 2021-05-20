Для судостроителей утверждена балльная система оценки уровня локализации

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается балльная система оценки критериев строительства судов по уровню локализации, сообщила пресс-служба правительства.

Теперь каждой категории комплектующих будет присваиваться свой балл. При этом его величина определяется пропорционально стоимости и сложности оборудования. Судостроители в свою очередь могут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским.

По мере роста производства комплектующих требования к локализации увеличиваются. Например, до 30 июня 2023 года для получения господдержки при строительстве судна на воздушной подушке необходимо набрать не менее 1950 баллов, с 1 июля 2023 года - 2200 баллов, с 1 июля 2025 года - 2550 баллов, объяснили в пресс-службе.

Чиновники считают, что введение этой системы простимулирует процессы импортозамещения и развитие отрасли.

"Методика, утвержденная постановлением, позволяет определить, какая продукция может считаться российской. Это важный фактор, поскольку высокий уровень локализации открывает судостроителям доступ к инструментам господдержки, в том числе к целевым субсидиям", - говорится в пресс-релизе.

Минпромторг в 2020 году разработал балльную систему подсчета уровня локализации производства судов в России. Баллы будут присваиваться за выполнение конкретных технологических операций и использование отечественного судового комплектующего оборудования при строительстве морской техники. Сумма баллов будет отражать уровень фактической локализации каждого конкретного типа судна.