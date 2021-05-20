Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 902 902+671 092

Для судостроителей утверждена балльная система оценки уровня локализации

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается балльная система оценки критериев строительства судов по уровню локализации, сообщила пресс-служба правительства.

Теперь каждой категории комплектующих будет присваиваться свой балл. При этом его величина определяется пропорционально стоимости и сложности оборудования. Судостроители в свою очередь могут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским.

По мере роста производства комплектующих требования к локализации увеличиваются. Например, до 30 июня 2023 года для получения господдержки при строительстве судна на воздушной подушке необходимо набрать не менее 1950 баллов, с 1 июля 2023 года - 2200 баллов, с 1 июля 2025 года - 2550 баллов, объяснили в пресс-службе.

Чиновники считают, что введение этой системы простимулирует процессы импортозамещения и развитие отрасли.

"Методика, утвержденная постановлением, позволяет определить, какая продукция может считаться российской. Это важный фактор, поскольку высокий уровень локализации открывает судостроителям доступ к инструментам господдержки, в том числе к целевым субсидиям", - говорится в пресс-релизе.

Минпромторг в 2020 году разработал балльную систему подсчета уровня локализации производства судов в России. Баллы будут присваиваться за выполнение конкретных технологических операций и использование отечественного судового комплектующего оборудования при строительстве морской техники. Сумма баллов будет отражать уровень фактической локализации каждого конкретного типа судна.

Минпромторг правительство Михаил Мишустин

Новости

На полигоне НКВД "Коммунарка" нашли новые расстрельные ямы

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Экс-губернатор Пермской области Игумнов умер в возрасте 84 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 20 мая

И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

Песчаная буря дошла до Дагестана

Песчаная буря дошла до Дагестана

Что произошло за день: среда, 19 мая

Байден заявил о "подрывных действиях" РФ против норм поведения на морях

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');