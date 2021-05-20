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Мошенник, выманивший у экс-министра Башкирии 5 млн руб., получил 2 года колонии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор жителю Подмосковья, обещавшему бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии за деньги решить вопрос с его уголовным делом, сообщила пресс-служба прокуратура республики в четверг.

44-летнего Андрея Покровского признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), его приговорили к двум годам колонии общего режима, говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый на парковке ресторанного комплекса Dasko Garden в Уфе получил от экс-министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева 5 млн рублей. Эти деньги он якобы планировал передать лицам из судебного корпуса для назначения экс-чиновнику условного наказания. В действительности мужчина не обладал такими возможностями, отмечается в пресс-релизе.

Впоследствии, "понимая противоправность действий фигуранта уголовного дела", бывший министр обратился в правоохранительные органы. После получения денег мошенник был задержан, говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Гурьев является фигурантом уголовного дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 25 ноября 2020 года Кировский районный суд Уфы вынес ему оправдательный приговор по данному делу. 25 марта 2021 года Верховный суд Башкирии отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. В настоящее время оно находится на повторном рассмотрении в Кировском райсуде.

Башкирия Подмосковье Евгений Гурьев

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