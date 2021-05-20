Военные нашли на дне Баренцева моря подлодку и самолет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Участники научной экспедиции Северного флота и Русского географического общества нашли на дне Баренцева моря несколько кораблей и судов, в том числе погибших в период Великой Отечественной войны, подводную лодку и самолет.

"Эти данные были приведены на служебном совещании, в ходе которого подведены промежуточные итоги экспедиции", - сообщила пресс-служба Северного флота.

Находки обнаружили гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" и многофункциональное судно "Эльбрус". Среди найденных кораблей, вероятно, есть транспорт конвоя PQ-17 и подводная лодка типа "К" ("Катюша")".

В результате работы в Кольском заливе "прояснена судьба английского тральщика "Госсамер" и гидрографического бота ГО-12, транспорта "Алькоу кадет", а также детально обследовано судно союзного конвоя PQ-16 "Стил Уокер". "Не исключено, что причина его гибели теперь потребует дополнительного изучения", - говорится в пресс-релизе.

У мыса Мишуков найден самолет "Бостон", совершивший аварийную посадку в мае 1944 года. "Его неудачно пытались поднять в 80-х годах прошлого столетия, после чего, к сожалению, забыли. Теперь самолет предстоит нанести на навигационные карты, а самому объекту предложено дать статус воинского захоронения, поскольку один из летчиков не успел его покинуть", - напомнили в пресс-службе.

Поднимать самолет не будут.

На совещании было отмечено, что в ходе экспедиции "проводится изучение поступающей на флот новой техники, изучаются новые методы и способы совместных действий различных структурных подразделений флота". "В частности, впервые для подводного поиска были привлечены малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" и большой гидрографический катер "Александр Макорта" района гидрографической службы, противоподводнодиверсионный катер "Валерий Федянин"", - говорится в сообщении.

Научный руководитель экспедиции начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис отметил на совещании, что "одновременно с решением задач экспедиции производится и океанографическое изучение операционной зоны флота". "В настоящий момент в ходе экспедиции выполнены более четырёх тысяч километров съёмки рельефа дна и около 50 разовых дрейфовых океанографических станций, собраны материалы для переиздания и корректуры навигационных морских карт ближней морской зоны", - сказал он через пресс-службу.

Экспедиция началась в апреле и завершится в сентябре.