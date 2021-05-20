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Жительница Ханты-Мансийска выпала из маршрутки на ходу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийске 44-летняя пассажирка маршрутного такси во время движения выпала на дорогу и получила травмы. По факту началась процессуальная проверка по факту оказания услуг, опасных для здоровья граждан, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент с пассажиркой произошел 19 мая во второй половине дня на маршруте №26.

По версии следствия, 27-летний водитель не закрыл дверь, отъезжая от остановки на улице Калинина. В результате во время движения пассажирка выпала наружу. Ее доставили в больницу с травмой головы.

Водителя ранее не раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, отметили в СК.

ХМАО СКР Ханты-Мансийск

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