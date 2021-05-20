Более 40% граждан РФ сочли Россию великой державой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия, по мнению 42% граждан РФ, является одной из великих держав мира, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

28% россиян ожидают, что страна достигнет этого уровня через 15-20 лет, противоположной точки зрения придерживаются 23% сограждан, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 43% россиян уверены, что страна за последний год усилила свое влияние на международной арене, почти каждый четвертый (24%) полагает, что это влияние осталось на прежнем уровне и ровно столько же респондентов считают, что Россия ослабила позиции в мире.

При ответах вопрос о том, что лежит в основе влияния России, допускающий любое число вариантов, 69% респондентов отметили, прежде всего, военную мощь, 36% - спортивные успехи на Олимпиадах, достижения в области науки и технологий (32%), 28% - культурное наследие.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 13 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.