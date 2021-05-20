Челябинка получила 13 лет за убийство годовалого сына из мести его отцу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд приговорил к длительному сроку заключения 24-летнюю жительницу села Ларино Уйского района, которая зарезала своего ребенка из мести его отцу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Женщина нанесла годовалому сыну множество ножевых ранений, отчего он скончался.

В суде было доказано, что убийство было умышленным. Причиной его стали длительные неприязненными отношениями с отцом ребенка и его родителями.

В свою очередь пресс-служба облсуда поясняет, что ссоры обвиняемой с отцом ребенка были вызваны, в том числе ревностью.

"Она ножом нанесла малышу около 20 ранений: в шею, грудь, лицо, от которых он скончался на месте. Также женщина пыталась совершить суицид. В это утро отец подсудимой, встревоженный ее состоянием после разговора по телефону, попросил знакомого приехать и проверить дочь. Односельчанин с еще одним товарищем увидели случившееся и вызвали полицию, женщина была задержана", - отмечается в пресс-релизе суда.

Между тем подсудимая пыталась убедить суд, что находилась в состоянии аффекта и не понимала, что делает. Она также настаивала на том, что больна и нуждается в психиатрическом лечении.

Однако дважды проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина психическим расстройствами не страдает и в полной мере осознает свои поступки. Также, по мнению экспертов, в момент преступления она была вменяемой и в принудительном лечении не нуждается

Суд признал женщину виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.