Один человек погиб после взрыва гранаты в квартире в Димитровграде

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Димитровграде Ульяновской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Граната взорвалась в квартире жилого дома, хозяин погиб. В доме восемь квартир, жители эвакуированы. На месте работают взрывотехники", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по региону агентству сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что сотрудники полиции приехали к дому по улице Власть Труда. В квартире было обнаружено тело мужчины 1970 г.р., который там проживал, сказал представитель управления.