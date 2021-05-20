В РФ экстрадированного из Норвегии приговорили к 12 годам за убийство в 1999 г.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области вынес обвинительный приговор Дмитрию Вершинину, совершившему убийство в 1999 году, он получил 12 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

49-летний Вершинин признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По материалам суда, в сентябре 1999 года между ним и его знакомым из-за возникших финансовых разногласий произошел конфликт. Обвиняемый вывез своего оппонента в лес, где двумя выстрелами тяжело ранил его. От полученных ранений он скончался в больнице.

Спустя некоторое время убийца покинул Россию. Долгое время он находился в международном розыске и только в сентябре 2019 года его задержали в Норвегии.