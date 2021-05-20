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Власти Ялты восстановят заложенную для Николая II прогулочную тропу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация Ялты начала подготовку к реконструкции Солнечной тропы, которую заложили сто лет назад для последнего российского императора Николая II, сообщила сити-менеджер Янина Павленко.

"Процесс пошел. Почти 4 миллиона рублей выделено департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проекта планировки территории (ППТ) и проекта межевания. Заявка размещена на портале госзакупок, до 26 мая должен быть определен разработчик, а к 1 ноября – работы по межеванию и ППТ должны быть завершены, границы тропы будут установлены и закреплены", - написала Павленко на своей странице в инстаграме в четверг.

Глава администрации пояснила, что без разработки ППТ и проекта межевания невозможно начать реконструкцию: разработка проекта благоустройства начнется после документального оформления 6,7 км тропы.

Солнечная тропа, которую часто называют Царской, – популярный туристский маршрут на южном берегу Крыма, который считается лечебным благодаря местному климату. Она соединяет поселки городского типа Гаспра и Ливадия, где находится бывшая южная резиденция российских императоров. Высота тропы над уровнем моря варьируется в пределах 130-200 м, при этом максимальный угол наклона не превышает трех градусов.

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